Il Comune installa 3 totem turistici: saranno attivi h24 in diverse lingue

Il Comune di Castelbuono ha installato i 3 “totem” turistici che permetteranno all’utente di avere tutte le informazioni turistico/commerciali h24 in diverse lingue.

L’amministrazione pensa allo sviluppo del turismo come opportunità di rilancio per il territorio al ed ha scelto questa soluzione insieme alle categorie turistiche nelle varie riunioni.

I tre siti scelti sono via S.Anna (presso la casa comunale), Via Geraci (sosta autobus), via Vittorio Emanuele.

I totem (non ancora definitivamente aggiornati ma da definire in alcuni passaggi e nella scelte delle lingue da inserire nei prossimi giorni), contengono informazioni turistiche e notizie riguardanti il Paese utili a tutta la cittadinanza ed ai turisti, inoltre è un apparecchio in continua evoluzione!

Venite a provarlo!