Il Comune ottiene finanziamenti per un impianto fotovoltaico e lavori di riqualificazione al Castello

Con decreto DDS n 1312, è stato emanato il finanziamento della misura 7.2 da parte dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, che vede in ATS “Madonie Basse – Insieme si può” i Comuni di: Castelbuono, Alia, Gratteri, Isnello, Montemaggiore B., Vallelunga P. e San Mauro C.de di cui il Comune di Castelbuono è Comune capofila. Questo intervento prevede l’opera per la riqualificazione del patrimonio storico-culturale, il ripristino di opere di aree fognarie e idriche, la realizzazioni di impianti di energia da fonti rinnovabili per un tot. Di € 839.728,01.

Il Comune di Castelbuono ha ottenuto il finanziamento per l’impianto di fotovoltaico presso la Scuola Media F.sco Minà Palumbo e l’intervento di riqualificazione del patrimonio culturale – naturale presso il Castello Comunale che servirà a recuperare e rendere fruibili i locali del “centimolo” a piano terra, in fondo all’atrio, oltre alla realizzazione dei servizi igienici accessibili pure ai portatori di handicap, cosicché anche il Castello possa avere i servizi per i fruitori, a piano terra, degni di un museo che ospita 40.000 persone ca., ogni anno.