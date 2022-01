Il contributo del PD al Consiglio comunale “aperto” sull’edilizia scolastica

Grazie Presidente aver dato seguito alla nostra richiesta.

Torniamo a partecipare ad un Consiglio Comunale aperto dopo circa 1 anno: nel marzo del 2021, sull’onda delle mille e più firme a sostegno de ‘Il Manifesto per il Teatro Le Fontanelle” raccolte dai Promotori, fu approvato dalla sola maggioranza un documento per apportare necessarie varianti per rendere un teatro il progetto di una sala polifunzionale. Non abbiamo notizie di approvazioni di dette o altre varianti. Ribadiamo il nostro impegno; qualora con il sostegno del consenso popolare dovessimo esser chiamati a guidare in coalizione questa comunità, daremo seguito a tutte le varianti tecnicamente ed economicamente possibili affinchè quell’ipotesi progettuale diventi IL TEATRO dei castelbuonesi con una Fondazione a gestire e mettere a reddito il patrimonio culturale.

Torniamo in questa assise, oggi, sull’onda emotiva dell’indignazione della comunità scolastica, e non solo, relativa al progetto di una scuola, nata già vecchia, di una straordinaria bruttezza senza una palestra e l’insieme dei luoghi necessari per le attività scolastiche e complementari, finanche con una mensa piccola in cui si deve organizzare il pranzo su due turni distinti.

Ci chiediamo e chiediamo al Sindaco, alla sua Giunta ed alla sua maggioranza:

quale progettazione partecipata è stata attivata in questi anni? quale progettazione a misura di utente e di multifunzionalità c’è nel progetto? quale scuola aperta al territorio è stata progettata?

è stata attivata in questi anni?

Non c’è nulla di tutto ciò nell’ipotesi progettuale redatta a Palermo; con l’inizio dei lavori lo hanno ulteriormente capito i cittadini e gli elettori, così come le Istituzioni scolastiche, i docenti e il personale tutto, i genitori, i bambini e i contribuenti che pagano le tasse per finanziare progettualità, anche a Castelbuono, che non rispondono ad una visione se non all’incontinente necessità di comunicati da postare. Ma qualsiasi saranno gli aggiustamenti apportati, questa opera, che è “il mausoleo” di una fase politica che si chiuderà nei prossimi mesi, pregiudicherà il fatto di avere una BELLA SCUOLA per i bambini che già la frequentano, quelli nati da poco e quelli che nasceranno.

FERMATEVI (ma non blocchiamo il cantiere).

“Siamo ancora in tempo per rimediare all’errore fatto”; lo abbiamo scritto in un nostro documento pubblicato lo scorso 13 maggio (così come le domande riproposte adesso) immaginando ALTRA SCUOLA sullo stesso o altro sito. Lo abbiamo ripetuto lo scorso 17 ottobre in una iniziativa partecipata al Centro Sud, preceduta da un volantinaggio, nei pressi della scuola, nei giorni precedenti.

FERMATEVI.

Lo ripetiamo oggi, in questo luogo sacro che ci ha visto assenti in questa legislatura. Fermatevi e, con un processo partecipativo, rimediamo per quello che si può rimediare a questo VOSTRO disastro. Noi mettiamo a disposizione il nostro Partito, la sua deputazione, competenze e burocrati d’area per riprogettare l’opera – adeguamento sismico del corpo esistente, armonizzazione con il nuovo edificio e rimodulazione degli spazi (palestra, mensa, ecc) – usando tutte le risorse ed intercettarne di ulteriori, se necessario, dai fondi del PNNR per una scuola un po’ meno brutta e un po’ più funzionale ai bisogni dei bambini, del personale scolastico e della nostra comunità. E sistemiamo il Plesso di S. Leonardo più velocemente possibile e non facendo passare invano, come Voi li avete fatti passare, quasi 5 anni.

E’ POLITICA, non è polemica. Così come è politica quando affermiamo che non è importante la quantità dell’assegnazione delle risorse del PNNR al Sud ma la qualità della progettazione e della spesa; il rischio concreto è che tanti soldi a debito sulle future generazioni si sperpereranno al Sud secondo il modello di progettazione Scuola Media di Castelbuono.

Sindaco Cicero, su questo eravamo e rimaniamo distinti e distanti per la POLITICA e non in polemica.

FERMATEVI.

O saranno gli elettori a fermarvi; e se saremo Noi ad avere la responsabilità di amministrare questa comunità, in alleanza con movimenti civici e forze politiche, dare seguito a questo impegno sarà una nostra priorità. Se ci saranno bambini che avranno il piacere (e sarà possibile farlo) di frequentare una BELLA SCUOLA territoriale, come quella che si sta costruendo a distanza di qualche km, metteremo i loro genitori nelle condizioni di fare questa scelta.

Una scuola in presenza per gli studenti del ciclo obbligatorio, infine, va preservata con comportamenti, altrove, più responsabili e controllati; l’aumento dei casi, dai 21 del 22 dicembre ai 103 del 4 gennaio (dati Comune), nel periodo delle vacanze con scuole chiuse non è dovuto ad un destino cinico e baro.

E’ POLITICA, non è polemica.

Fermatevi, quindi, ed onorate questo Consiglio Comunale aperto rendendolo utile per i ragazzi, il personale scolastico e la nostra comunità. Noi siamo pronti ad aiutarli oltre che sostenerli. Mettiamo a disposizione del Consiglio Comunale questo nostro contributo, grazie per l’ascolto e buon lavoro.