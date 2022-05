Il dott. Rosario Mazzola candidato al premio USERN 2022

In passato abbiamo già avuto il piacere di segnalare alcune tappe dell’importante percorso professionale del castelbuonese Rosario Mazzola nel campo, soprattutto, della radioterapia oncologica. Oggi, con orgoglio, vi segnaliamo che il giovane dottore è candidato addirittura al premio USERN 2022, premio internazionale che viene conferito ogni anno a giovani scienziati o ricercatori di età inferiore ai 40 anni per qualsiasi nuovo progresso o risultato nell’istruzione scientifica, nella ricerca o al servizio dell’umanità (in cinque discipline: fisica, chimica, scienze biologiche, medicina e scienze sociali) sulla base di pubblicazioni come primo autore in riviste di alto livello nel proprio campo.

I cinque vincitori del premio USERN verranno identificati da una giuria internazionale costituita dai migliori scienziati al mondo e da ex premi Nobel e Abel, in ciascuno dei cinque campi. Il 7° congresso internazionale USERN e il festival di assegnazione dei premi USERN si terrà a novembre 2022 negli Emirati Arabi.

Rinnovati complimenti a Rosario e ad maiora semper!