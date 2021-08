Il famoso attore Guidelli a Castelbuono. 27 agosto, ore 21.30 Chiostro di San Francesco con L’impollinatore.

Venerdì 27 agosto fari puntati sul palco del Chiostro San Francesco per l’ultimo appuntamento della rassegna Castelbuono Teatro 2021.

Con inizio alle ore 21,30 (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme anti-Covid) saranno in scena Giovanni Guidelli e Francesco Grifoni per L’impollinatore. Il noto attore toscano Guidelli, famoso per aver interpretato importanti film (a cominciare da La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani) e diverse fiction televisive tra cui Incantesimo, Elisa di Rivombrosa e La squadra, sbarca a Castelbuono, insieme al conterraneo Grifoni (anche lui protagonista televisivo con I Cesaroni e Ris) con L’impollinatore.

L’opera in un unico atto rappresenta l’incontro fortuito di due uomini: uno è un ingegnere di nanotecnologie che ha appena realizzato un prototipo di impollinatore bionico, l’altro è un semplice fattorino. Fra i due comincia una conversazione che ha in primo piano gli insetti, le farfalle. Dialogo che ben presto si trasforma in un vero e proprio interrogatorio. Dietro quest’incontro apparentemente casuale c’è un disegno ben preciso. L’argomento riguarda la spaventosa scomparsa degli insetti, delle farfalle, degli impollinatori, delle api, in un mondo contemporaneo distopico che non si ferma a riflettere sul problema e anzi lo sottostima, riducendo a quota zero le possibilità di intervento e di salvezza. Uno spettacolo vibrante, sorretto da una recitazione concreta e ben calibrata dei due attori e da una regia di Giovanni Guidelli al servizio di un testo mai banale e sempre intenso, profondo e brutalmente paradigmatico.