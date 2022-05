Il “Gioco del local” alla scoperta dei monumenti, delle opere d’arte e dei personaggi storici di Castelbuono

L’impegno del Museo Civico di Castelbuono prosegue nello sviluppo di iniziative utili a coinvolgere la comunità locale attraverso percorsi di apprendimento con approcci ludici ed interattivi.

Nasce così Il Gioco del local, progetto ideato ed illustrato da Stefania Cordone, Responsabile del Dipartimento Educazione Museo Civico di Castelbuono, che si ispira ad un grande classico dei giochi da tavolo, in versione castelbuonese per coinvolgere nel gioco grandi e piccoli.



Si tratta di un gioco di percorso in cui i partecipanti, lanciando due dadi e muovendosi di un numero di caselle pari alla somma del lancio, devono raggiungere l’ultima casella del circuito.

Ideando un gioco didattico, in ognuna delle 30 caselle trova posto un luogo, un’opera d’arte, un personaggio storico o una particolarità di Castelbuono, con disegni appositamente realizzati che possono essere personalizzati colorandoli a piacere.

La vivacità del gioco si manifesta con il continuo avanzare ed indietreggiare delle pedine partecipanti, grazie al ruolo chiave di caselle speciali che modificano il percorso di ogni giocatore. Infatti, se le caselle personaggio che omaggiano personalità storiche come Francesco Minà Palumbo o la poetessa Giuseppina Turrisi Colonna permetteranno di procedere in modo spedito, al contrario l’atterraggio sulla casella speciale, ad esempio “Ex Carcere” o “Ariete”, rallenterà la corsa dei partecipanti.



Il Gioco del local è un modo semplice e divertente per conoscere e far conoscere il territorio.

Il gioco è adatto per un regalo a figli e nipoti, attraverso il quale i genitori o i nonni possono raccontare aneddoti per ogni casella incontrata.



INFO



Vi aspettiamo al Museo Civico per ritirare gratuitamente il tabellone in formato A3! In alternativa alle pedine tradizionali, i giocatori potranno usare legumi, sassolini o piccole palline di carta colorate.



È possibile anche stampare autonomamente Il Gioco del local scaricando il tabellone in formato pdf al link https://bit.ly/ScaricailGiocodelLocal oppure su http://www.museocivico.eu/ alla sezione dedicata al Dipartimento Educazione

Orari di apertura del Museo Civico:

da lunedì a domenica ore 10.15 – 13.45 e 15.15 – 18.45