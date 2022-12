Il Liceo scientifico L. Failla Tedaldi migliore per indice FGA in provincia

Eduscopio, prestigiosa indagine della fondazione Agnelli sulla realtà scolastica italiana, premia con il primo posto per indice FGA il Liceo scientifico Luigi Failla Tedaldi tra gli istituti della provincia di Palermo. L’indice FGA mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti all’Università dagli studenti diplomati negli ultimi anni, in una scala che va da 1 a 100, dando un peso pari al 50 per cento a ognuno dei due indicatori, proponendo quindi una metrica che suggerisce la validità del percorso scolastico precedente.

Un risultato molto importante, che gratifica e incoraggia dirigenti e personale docenti e di certo anche studenti e genitori a scegliere, a buon diritto, il nostro liceo. Complimenti!