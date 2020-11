«Il lusso della giovinezza». Presentazione dell’ultimo libro di Savatteri (ambientato a Castelbuono) con Filippo Lupo

Vi segnaliamo l’appuntamento di questa mattina, a partire dalle 11,30, con il settimanale culturale “Arte a Parte” di Radio In 102, disponibile anche in streaming (www.radioin102.it). In collegamento via Skype ci sarà infatti lo scrittore Gaetano Savatteri che racconterà la sua ultima avventura letteraria « Il lusso della giovinezza », per Sellerio Editore, che racconta di una storia ambientata a Castelbuono. Insieme a lui, altra ragione «local» della segnalazione e di orgoglio castelbuonese costante, vi sarà “U presidenti” Filippo Lupo, che aiuterà Barbara Morana a venire a capo delle ultime vicissitudini di Saverio Lamanna e Peppe Piccionello.