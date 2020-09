Condividiamo la notizia – riportata dal giornalista Giuseppe Spallino – apparsa oggi sul Giornale di Sicilia, in cui viene comunicato che il maresciallo maggiore Ernesto Nese è adesso il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Campo Felice di Roccella.

Il maresciallo ha prestato servizio a Castelbuono per cinque anni e mezzo, periodo in cui ha condotto diverse operazioni importanti (per citare alcuni nomi, «All’ombra del Castello», «Pig’s bay», «Bad customs»).