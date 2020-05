Il Museo Civico lancia un “Manifesto dei musei dei piccoli borghi e dei territori”

Manifesto dei musei dei piccoli borghi e dei territori.

Cosa ha insegnato questa emergenza sanitaria al mondo della produzione culturale? Molti colleghi, esperti, direttori di musei, curatori, giornalisti, pochi politici in verità, si sono ritrovati uniti nella convinzione che questa temporanea sospensione sia stata, forse, un “male necessario” per comprendere, da una parte, il fallimento di un modello culturale basato sulla iperproduzione di contenuti, dall’altra, l’urgenza di instaurare una relazione più consapevole e più autentica con i territori di riferimento. In poche parole ripensare i nostri musei come dispositivi capaci di attivare relazioni e azioni più efficaci. Una riflessione che emerge dal concetto di “dispositivo” che il filosofo Michel Foucault identifica come “punto di connessione di elementi eterogenei, come risposta ad un obiettivo strategico”. Se le istituzioni culturali infatti rappresentano il luogo della formazione e della proposizione di un interesse pubblico, rivolto alla società, ripensare il management museale come processo di partecipazione, verso e per il pubblico, rappresenta il cambiamento del ruolo stesso dell’istituzione all’interno di una comunità. I piccoli borghi italiani incarnano quello che molti paesaggisti e architetti individuano oggi come i luoghi-simbolo di un futuro ecosostenibile, ovvero l’idea di un bene comune, simile a “un fascio di relazioni a doppio senso, che va dai soggetti alle cose e viceversa” – secondo la definizione data dal filosofo del diritto Francesco Viola.

Il “Manifesto dei musei dei piccoli borghi e dei territori” riassume in dieci punti le priorità alle quali tendere nella proposizione di un nuovo modello culturale e nel segno di un radicale cambiamento dell’attuale paradigma culturale.

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei (GIM) – International Museum Day (IMD) organizzata dall’ICOM che per il 2020 ha per tema “Musei per l’uguaglianza: diversità e inclusione” , pubblichiamo il Manifesto dei musei dei piccoli borghi e dei territori, elaborato dal Museo Civico di Castelbuono.