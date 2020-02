Il plesso di San Leonardo sarà intitolato all’On. Gino Carollo. La soddisfazione del PD

Il prossimo 30 aprile il plesso scolastico di San Leonardo sarà intitolato all’on. Gino Carollo, già deputato regionale e sindaco di Castelbuono.

E’ stata così accolta la sollecitazione del circolo del PD a dare seguito alla deliberazione della giunta comunale che era stata adottata nel 2012 e che, in occasione del quarantesimo anniversario della sua scomparsa avvenuto lo scorso 13 gennaio, con un comunicato lo aveva ricordato. In quella data sarà tenuta una giornata commemorativa a margine della quale sarà scoperta una targa.

E’ quanto ha scritto in una nota il sindaco Cicero al circolo del PD in riscontro alla formale sollecitazione indirizzata al primo cittadino.

Il coordinamento del circolo esprime soddisfazione per l’attenzione posta alla richiesta formulata, perché siamo certi che l’iniziativa sarà apprezzata dalla cittadinanza.

Castelbuono, 7 febbraio 2020

Il Coordinamento del Circolo PD