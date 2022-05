Il Presidente della Regione Musumeci “guida” d’eccezione per gli alunni della Scuola Primaria di Castelbuono in viaggio d’istruzione a Palermo

Sarà un viaggio d’istruzione che difficilmente dimenticheranno gli alunni e i docenti delle classi V della scuola primaria dell’ICS “F.sco Minà Palumbo” di Castelbuono che nella giornata di ieri, dopo quasi tre anni di pausa forzata dovuta alla pandemia, si sono recati a Palermo per visitare il Palazzo Reale, la Cappella Palatina, i giardini di Palazzo Reale, l’Orto Botanico, la Casa delle farfalle e i Giardini di Palazzo d’Orleans dove gli alunni e i docenti sono stati accolti e “guidati” dal Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci che si è intrattenuto piacevolmente con una “lectio magistralis” sull’autonomia della nostra regione, coinvolgendo gli alunni del “Minà Palumbo”.

Particolare soddisfazione per l’interesse mostrato verso tutti i siti visitati e per il rispetto delle regole da parte degli alunni è stata espressa sia dai docenti che dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Francesca Barberi la quale si è complimentata con il personale docente per l’ottima riuscita del viaggio d’istruzione in totale sicurezza. Gli alunni sono stati ospitati a pranzo presso l’Istituto Professionale “Pietro Piazza” accolti dal personale docente, di sala e dal Dirigente Scolastico Prof. Vito Pecoraro che si ringrazia.

Una settimana intensa questa che sta per concludersi per l’ICS “F.sco Minà Palumbo” di Castelbuono che ha visto gli alunni impegnati in giornate dedicate al teatro per tutti i tre ordini di scuola, in viaggi d’istruzione per la primaria di Castelbuono e Isnello e in scambi culturali con il progetto “Erasmus” per la secondaria di I° grado, attualmente in trasferta in Slovacchia.

Un ventaglio di opportunità che l’ICS “F.sco Minà Palumbo” di Castelbuono offre ai propri alunni nel segno della crescita e della formazione culturale, della socializzazione e dell’integrazione.