Il primo weekend di Ottobre a Castelbuono “La mela di AISM”, iniziativa contro la sclerosi multipla

La Mela di AISM è un’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica il primo weekend di ottobre.

Anche quest’anno, Castelbuono insieme alla Sezione Provinciale di Palermo dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus partecipa alla manifestazione nazionale di solidarietà e raccolta fondi “La MELA di A.I.S.M ” che si svolgerà l’1, 2, 3 e 4 ottobre p.v.

In tutta Italia i volontari Aism distribuiranno circa 230.000 sacchetti di mele a fronte di una piccola donazione, per raccogliere fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica sulla malattia che colpisce in Italia circa 114.000 persone e che si manifesta tra i 18 ed i 40 anni, e per i servizi di assistenza alle persone con SM erogati sul territorio dalla sezione.

Da sempre Castelbuono è stato presente negli anni con volontari che hanno supportato il banchetto della solidarietà, ed anche quest’anno è già possibile prenotare il sacchetto di mele, tramite:

Assessore Cusimano al 320/4363508

Pro loco al 389/6893810

Consulta Giovanile ai seguenti numeri: 329/9476149 Antonella e 389/8534737 Marianna.

Siamo fiduciosi che anche questa volta saranno tanti i Castelbuonesi che aderiranno.

L’Assessore alle Politiche Sociali

F.to Anna Lisa Cusimano