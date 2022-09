Il rapporto tra le Madonie e la politica nazionale e regionale: nuove visioni e prospettive territoriali

Questa sera, mercoledì 21 settembre 2022 alle ore 20:30, presso il Centro Sud (EX CHIESA SS CROCIFISSO), si terrà un pubblico dibattito dal titolo: “Il rapporto tra le Madonie e la politica regionale e nazionale: nuove visioni e prospettive territoriali”.

Si tratterà di una tavola rotonda in cui si cercherà di affrontare le difficoltà territoriali che riguardano le Madonie e come queste possano trovare voce all’interno dei Parlamenti tramite i rappresentanti, che ci apprestiamo a votare il 25 settembre, e dunque trasformarsi in politiche comprensoriali attive e risolutive.

Infatti, è indispensabile per un territorio avere un convergente e duplice punto di vista, regionale e nazionale, per affrontare seriamente le tematiche che interessano i cittadini madoniti.

A tal proposito, questa sera, saranno chiamati a contribuire in questo scopo diversi esponenti del Partito Democratico: Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’A.R.S.; Mario Giambona, candidato PD all’Assemblea regionale siciliana; Teresa Piccione, candidata PD alla Camera dei deputati; Anna Maria Furlan, capolista PD al Senato della Repubblica. Ognuno dei quali contribuirà, sulla base della propria professionalità ed esperienza, ad argomentare ed esporre il proprio punto di vista su tematiche quali: lavoro, spopolamento, sanità e servizi, infrastrutture.

Questi e tanti altri saranno i temi posti alla base della discussione della serata, sempre convinti che VINCONO LE IDEE.

La cittadinanza è invitata a partecipare.