Il Sindaco chiede un incontro al Presidente del Consorzio Turistico Cefalù Madonie Himera

NOTA INFORMATIVA

Il drammatico momento sociale cui stiamo vivendo a causa dell’epidemia da COVID 19 lascerà ingenti danni economici di cui non si è in grado di farne una stima. sia essa in termini di durata della crisi che di ricaduta sul sistema produttivo ed imprenditoriale.

Il Sindaco dichiara “A mio parere non possiamo vivere queste settimane soltanto affrontando l’emergenza dell’epidemia. Abbiamo l’obbligo morale, come amministratori pubblici, di valutare e approfondire gli scenari che si stanno delineando nel tessuto produttivo del nostro comprensorio e cercare, nei limiti delle nostre competenze amministrative e politiche, di proporre delle azioni da condividere, sia a livello territoriale che nel confronto con i livelli istituzionali provinciali regionali e nazionali.

Per tale ragione ho inviato in data 9 Marzo, la nota allegata al presidente del Consorzio Turistico Cefalù Madonie Himera”

in considerazione della crisi del settore provocato dal contagio dovuto al COVID 19, visto che già ci sono diverse disdette sul piano turistico, ritengo sia opportuno convocare un incontro tra i Sindaci aderenti al Consorzio Turistico e al C.D.A dello stesso, per affrontare e valutare le attività da mettere in campo e le richieste che possiamo fare a livello Regionale e Nazionale per affrontare questa emergenza.

