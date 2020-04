Il Sindaco Cicero chiede di Convocare in video conferenza il Consiglio del Parco delle Madonie

Con la lettera inviata il 14.04.2020 prot. 6881 di cui si allega copia [visionabile a questo link], il Sindaco di Castelbuono ha chiesto al Commissario del Parco di convocare il Consiglio del Parco in video conferenza.

Il Sindaco dichiara inoltre, “Considerato il prolungarsi delle misure restrittive e di contenimento, dovuti da questa pandemia e che la stessa non finirà a breve termine, sia giusto e doveroso che le Istituzioni Pubbliche continuino le loro attività usufruendo dei nuovi supporti tecnologici ed informatici, con i quali dare continuità a tutte le pratiche istituzionali in itinere, senza per questo ricorrere alle sospensione delle attività, anzi, in queste circostanze è necessario avere prontezza di programmazione, sia nell’affrontare il presente ma soprattutto per pianificare il futuro”.