Il Tour Sic2Sic arriva a Petralia Sottana

I ciclisti del Tour Sic2Sic in Sicilia, partito il 9 settembre da Trapani, giungeranno a Petralia Sottana venerdì 25 settembre al termine della sua terza settimana (Tappa 14 Cerami – Petralia Sottana).

Il Progetto “Sic2Sic – In bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana” sta attraversando il Paese con l’obiettivo di raccontare il valore della biodiversità e della sostenibilità ambientale attraverso 100 percorsi ciclistici organizzati in sette regioni, scelte per le loro caratteristiche di rappresentatività degli habitat naturali.

In considerazione dell’importanza del tema e la consapevolezza del suo valore per lo sviluppo del territorio, il Comune di Petralia Sottana deciso di sostenere l’iniziativa, promuovendo la partecipazione alla tappa pubblica che si terrà domenica 27 settembre, per far conoscere l’esperienza Sic2Sic e condividerla con i ciclisti locali.

Da Petralia Sottana al Parco Avventura il percorso si addentrerà nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Parco delle Madonie”, toccando la Zone Speciali di Conservazione (ZSC) “Complesso Calanchivo di Castellana Sicula”, il tutto ricompreso nell’omonimo Parco delle Madonie.

Il Progetto è stato finanziato dall’Europa attraverso il programma Life ed è guidato dall’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), in collaborazione con la società di comunicazione Ares 2.0, l’incubatore di imprese Enne3 e Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta).

Nei primi due anni, sono stati percorsi quasi 4.500 chilometri, attraversate 6 regioni e quasi 300 siti della Rete Natura 2000, coinvolgendo più di 1,5 milioni di persone e incontrando 178 istituzioni. La Sicilia è l’ultima regione che ospiterà il Tour.

Appuntamento per la partenza il 27 settembre, alle ore 9:00, di fronte alla chiesa della Santissima Trinità (Badia).

La partecipazione all’evento è GRATUITA ed aperta a TUTTI ma è necessario iscriversi online all’indirizzo: https://iscrizioni.andiamoinbici.it/view.php?id=51453.

Per il programma dell’iniziativa e per informazioni su questa e sul progetto: www.lifesic2sic.eu.