Il Vescovo Marciante ringrazia Maria SS. di Gibilmanna nel II anniversario del suo ministero episcopale

Una giornata importante segnata dalla recita del Regina Caeli ai piedi del simulacro della Madonna

Sono trascorsi due anni dall’inizio del ministero episcopale nella Chiesa di Cefalù di S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, data importante che il Vescovo ha voluto segnare recitando il Regina Caeli ai piedi dell’immagine della Madonna del Santuario Maria SS. di Gibilmanna.

Un ministero vissuto al fianco del prossimo, in ascolto dei bisogni dei suoi figli, delle esigenze del territorio, un percorso di rinnovamento tracciato nel segno dell’essenziale.

“Grazie ancora una volta, Eccellenza, per il suo cuore generoso e il suo animo profondo e sensibile, capace di sentire il battito della Comunità diocesana, dei suoi sacerdoti, dei suoi diaconi, dei suoi fedeli!” scrive don Giuseppe Licciardi, Pro Vicario Generale, a nome di tutta la comunità diocesana negli auguri al Vescovo.

Il Vescovo Marciante ha voluto ancora una volta rimarcare il suo legame forte con la Madonna di Gibilmanna, patrona della diocesi, sotto il cui sguardo è iniziato il suo ministero nella Chiesa Cefaludense, recandosi in preghiera al Santuario di Gibilmanna per ringraziare e affidare ancora una volta la Diocesi alla sua intercessione materna.