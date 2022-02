Il video di invito di Anna Maria Cangelosi, candidata a sindaco della Costituente per la Castelbuono di domani e di Patto per Castelbuono, domenica 13 alle 16.30 presso l’ex Chiesa del Monte in via Sant’Anna

https://drive.google.com/file/d/12JqIlfxgW9aySE4P8WRAocWGh6yc3t8p/view?usp=sharing