In pensione l’appuntato Russo

L’appuntato scelto Roberto Russo, che per 31 anni ha svolto il suo puntuale servizio di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica a Castelbuono, si congeda oggi dall’Arma dei Carabinieri.

La sua carriera era cominciata cinque anni prima – il 20 ottobre 1986 – a Bompietro, poi una tappa a Palermo e finalmente dall’11 maggio del 1991, a Castelbuono, dove in poco tempo è divenuto esponente attivo e di riferimento per la comunità locale.

Persona leale, onesta e buona per i colleghi, attento, disponibile e affabile con tutti, l’appuntato Russo lascia la stazione locale – nel giorno del suo 60° compleanno – nel rispetto e nella stima della comunità che ha servito con dedizione e passione.

La redazione di Castelbuono.Org si unisce ai colleghi nel ringraziamento per il lavoro svolto e per i modi con cui è stato portato avanti, con i migliori auguri per la nuova fase della vita che si apre dinnanzi.