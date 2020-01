In uscita il nuovo libro del poeta castelbuonese Santo Atanasio, “Frammenti di un sogno d’estate e altri versi”

«Lettore, affido questi frammenti e altri versi smaniosi di essere

accolti quale inno e anelito all’amore e alla straordinaria bellezza

delle immagini che esso evoca».

(Santo Atanasio sulla quarta di copertina)

Ecco in anteprima la copertina di “Frammenti di un sogno d’estate e altri versi”, il nuovo libro di poesie di Santo Atanasio, in uscita il 13 Gennaio per i tipi dalla Casa Editrice mantovana Gilgamesh Edizioni (pp. 96, € 12,00).

In copertina: Il falso specchio di René Magritte, 1928, colore a olio, 54 cm x 81 cm.

Puoi prenotarlo ora nel Bookshop della Gilgamesh Edizioni, su Amazon, IBS, Hoepli, Libraccio, etc.