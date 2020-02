Inaugurato il Segretariato Sociale in collaborazione con l’Ass. Socio-culturale MIRAL

In seguito alla chiusura dello sportello amico, viste le numerose richieste di prosecuzione del servizio pervenute anche dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Castelbuono Anna Lisa Cusimano, si comunica alla Cittadinanza che lunedì 17 Febbraio è stato aperto il Segretariato Sociale, sito in Via Vittorio Emanuele n. 37 in collaborazione con l’Associazione Socio – Culturale “MIRAL”. Seguirà i seguenti orari: da lunedì a venerdì 8,40 – 12,20 martedì dalle 16,30 – 19,30.

Al fine di non recare disagio alla Cittadinanza tutti i Servizi Sanitari tra cui prenotazioni visite, rilascio esenzioni per reddito e patologia, cambio medico, richieste ed autorizzazioni ausili e presidi, richieste tessere sanitarie, ritiro referti e cartelle cliniche, proseguiranno presso il Segretariato Sociale.

Si comunica inoltre che tutti i servizi sanitari fino ad oggi svolti presso il Patronato sito in via Garibaldi si sposteranno nel nuovo ufficio di via Vittorio Emanuele n. 37, mentre le attività di CAF, Patronato, Servizi Universitari continueranno ad essere svolte presso l’ufficio di via Garibaldi.

Recapito tel. 0921 996906

Il Responsabile

Rosario Bonomo