A Palermo, incontro pubblico per la Palestina – “Resistenza, resilienza e diritti umani”

In occasione della “Giornata della Terra”, venerdì 1° aprile alle ore 18 presso l’ex chiesa San Mattia ai Crociferi 18B in via Torremuzza a Palermo, si terrà un’iniziativa organizzata da “Voci nel silenzio” e aperta al pubblico.

“Resistenza, resilienza e diritti umani”, questo il titolo dell’evento, vuole essere un’iniziativa volta a trasmettere alla cittadinanza quelle che sono le istanze della comunità palestinese, dalla storia del suo popolo, alle cronache più attuali che la affliggono, ai diritti umani, fino ai double standard ai quali assistiamo, specie in questo periodo di tensioni, nel contesto mediatico e politico.

“Avvicinandoci al 25 aprile, giornata della liberazione dal regime nazi-fascista, e alle elezioni comunali, come palestinesi sentiamo l’urgenza di riaffermare e far sentire la nostra voce a Palermo e in Sicilia, terra a noi cara e a noi sempre vicina” dichiarano gli organizzatori.

Saranno presenti, inoltre, decine di studenti universitari provenienti dalle varie città palestinesi, venuti a Palermo per motivi di studio. Sarà anche insieme a loro che si cercherà di costruire un dialogo con i cittadini e le cittadine sui progetti, le iniziative, i processi di cambiamento per favorire la solidarietà palermitana con la Palestina, e più in generale, con i diritti umani.

Il dibattito sarà moderato da Salvatore Cusumano e vedrà la partecipazione degli attivisti di “Voci nel Silenzio”.