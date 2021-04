Indagini Combine in Serie D. Supergiovane: “Noi totalmente estranei, citati per errore”

Noi crediamo nel calcio pulito!

“L’ASD Supergiovane Castelbuono, a seguito delle notizie delle indagini sulle presunte combine nel campionato di Serie D dichiara che è TOTALMENTE ESTRANEA ai fatti e che viene citata senza la corretta correlazione delle informazioni”

Da sempre crediamo nello sport genuino e ci siamo battuti in tutti i campi di provincia con lealtà e agonismo senza mai cercare di alterare il risultato delle partite.

Mai il pensiero ci ha sfiorato.

Inoltre non abbiamo mai militato nel campionato di Serie D e nemmeno in quello di Eccellenza.

Ripetiamo: la Supergiovane Castelbuono non è oggetto delle indagini della procura.

A tal fine, comunica che ai legali della Società è stato altresì richiesto di agire in tutte le sedi ritenute opportune nei riguardi di chiunque riporti notizie false e tendenziose, volte esclusivamente a ledere l’immagine del Club.

La Società, si augura inoltre che venga fatta luce al più presto sui fatti e che la giustizia trionfi in tutte le sedi”.

ASD Supergiovane Castelbuono

Duri da (ab)battere.