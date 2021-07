Inizia il programma di Educazione Ambientale Giovani Esploratori – Alla scoperta delle Madonie e delle tradizioni locali

Venerdì 16 luglio inizierà il programma di Educazione Ambientale Giovani Esploratori – Alla scoperta delle Madonie e delle tradizioni locali. Si svolgerà a Castelbuono a cura dell’Associazione Nature Explorers Sicily.



Cos’è l’educazione ambientale? È divertirsi scoprendo la Natura! Ma non solo: è anche provare la gioia della scoperta, superare piccole sfide che aiutano a crescere, acquisire nuove abilità, conoscere meglio la propria terra, capire il legame fondamentale che ci lega agli altri esseri viventi.



Cosa faremo? Esploreremo grotte, cercheremo fossili, costruiremo pagliai, raccoglieremo la manna, osserveremo farfalle, realizzeremo panieri, faremo un erbario, allestiremo una mostra al Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo con le nostre scoperte.



In tutto: 8 incontri pomeridiani 1 volta a settimana in estate + 2 escursioni con le famiglie in autunnoInfo e programma completo: 320 6661849 (Mario Cicero) o 327 0410244 (Laetitia Bourget)



Progetto realizzato con il sostegno del Comune di Castelbuono e la collaborazione del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo