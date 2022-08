Insediamento del Consiglio di Amministrazione e nomina della Direttrice del Museo Civico di Castelbuono

Il Museo Civico è lieto di comunicare che nella seduta del 24 agosto 2022 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, nominato dall’Amministrazione Comunale di Castelbuono.



Il nuovo CdA, interamente composto da professioniste, è formato dalla Prof.ssa Maria Enza Puccia nel ruolo di Presidente (riconfermata per il secondo mandato), dalla Prof.ssa Marika Lima nel ruolo di vice-presidente, dalla Dott.ssa Marinella Castiglia, dalla Dott.ssa Carla Cucco e dall’Arch. Annalisa Venturella. Il Consiglio di Amministrazione si esprime sul programma culturale formulato dal Direttore del museo e determina l’attuazione delle linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell’attività museale, determinando e approvando il bilancio di previsione e consuntivo, annuale e pluriennale del museo.



Alla guida del Museo Civico è stata inoltre riconfermata, per il suo terzo mandato, la dott.ssa Laura Barreca nel ruolo di Direttrice, che ha dichiarato: “Un CdA tutto al femminile, espressione di un nuovo sentire e di una speciale condizione che ci permetterà di condurre, ancora con più determinazione, un progetto museale basato sul senso civico, sul rispetto delle differenze, della memoria e della sua comunità. Attraverso lo sguardo femminile ci impegneremo a dare voce e ad interpretare le istanze del presente e del passato, con una rinnovata attenzione verso i valori dell’inclusione, dell’educazione, dell’ecologia e della partecipazione”.

Il valore di un CdA più giovane vuole confermare la sempre maggior consapevolezza nei confronti di diversità, empatia e competenza sulla lunghezza d’onda di “Women On Boards”, la direttiva UE in linea con l’SDG 5 dell’Agenda 2030 che prevede l’incremento femminile nelle posizioni di leadership, volta a rappresentare un elemento strategico ed un mezzo irrinunciabile per promuovere il pieno esercizio dei diritti delle donne e la loro partecipazione attiva alla società, per un nuovo modello di sviluppo resiliente, inclusivo e sostenibile.

La programmazione culturale del Museo Civico è consultabile sul sito http://www.museocivico.eu/ e sui profili Facebook e Instagram.