Installate fontanelle d’acqua presso la Casa Comunale, la scuola elementare e la scuola media

La nostra comunità ha sempre avuto a cuore le problematiche ambientali, cercando di dare il proprio contributo alla salvaguardia del creato. Siamo consapevoli che bastano piccole azioni quotidiane per contribuire alla salvaguardia delle risorse ambientali e naturali. La raccolta differenziata fatta con gli asini, la realizzazione dell’impianto di compostaggio a Castelbuono, l’utilizzo dell’acqua delle nostre sorgenti per la mensa scolastica, l’istallazione della “casetta dell’acqua”, sono iniziative che negli anni hanno permesso di far risparmiare risorse economiche e ridurre i materiali inquinanti nell’ambiente.

Oggi abbiamo installato presso la Casa Comunale, la scuola elementare “Luigi Carollo”, la scuola elementare “Pietro Sapienza”, la scuola media “Francesco Minà Palumbo” delle fontanelle che distribuiscono acqua depurata calda, fredda e a temperatura ambiente. Questo favorirà gli studenti perché potranno fruire di risorse del proprio territorio non dovendo più comprare dai distributori le bevande, e a fronte di un servizio gratuito il nostro auspicio è che imparino ad amare i beni comuni come l’acqua.

I dipendenti comunali, il corpo docente, il personale Ata, gli alunni si devono munire di borraccia o altri contenitori per il prelievo dell’acqua.

Il Sindaco dichiara che “questa buona pratica, pone la nostra comunità al centro di scelte ambientali che coinvolgono sia l’Ente comunale che il mondo scolastico. Il messaggio che trasmettiamo agli allievi è quello di utilizzare una risorsa come l’acqua senza spendere soldi, o inquinare con l’utilizzo delle bottiglie di plastica.

Auspichiamo che vi sia la massima collaborazione da parte dei giovani affinché si incentivi una nuova cultura ambientale, volta a ridurre l’uso della plastica e allo sperpero dell’acqua”

Il canone bimestrale delle fontanelle è di 65 € + Iva cadauno