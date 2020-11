Intitolate le scuole materne al direttore Michele Spoletti e a Mons. Michele Pistorio

All’inizio del 2020 l’Amministrazione Comunale si era determinata ad attuare la Delibera di Giunta del 4 Aprile 2012 che prevedeva la titolazione dei plessi scolastici a quattro illustri concittadini che avevano operato nella loro attività, nel mondo della scuola, della cultura, della politica.

Le personalità interessate sono:

L’Onorevole Pietro Sapienza a cui è stato intitolato l’edificio scolastico in C.da S.Paolo, l’ex Sindaco Luigi Carollo a cui verrà titolato nel mese di Gennaio 2021 la scuola elementare ubicata nel quartiere S.Leonardo, La scuola dell’infanzia di C.da Rosario ex Santa Lucia al Direttore Didattico Michele Spoleti e la scuola dell’Infanzia di fronte l’ex carcere vicino Via Mazzini a Mons.Michele Pistorio.

In considerazione del blocco delle attività causate dal Covid non si farà nessuna cerimonia e nessun convegno. Venerdì 06.11.2020 alle ore 10,00 il Sindaco e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Prof.ssa Barbieri in diretta facebook scopriranno le targhe .

Di seguito alleghiamo la nota con le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale nel 2012 ad individuare queste due personalità.

Si ringrazia la Prof.ssa Cancila Rosanna componente del Consiglio di Biblioteca per le note biografiche che si trovano nell’allegato a firma del Sindaco