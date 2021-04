Isnello comune virtuoso nella raccolta differenziata

Isnello si conferma Comune virtuoso nella raccolta differenziata.

Un traguardo importante che premia il lavoro e i comportamenti corretti adottati da tutta la comunità che, con impegno e dedizione, giorno per giorno, provvede a differenziare i rifiuti.

Con decreto dell’Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica di concerto con l’Assessorato per l’Economia n.67 del 25.03.2021, è stato assegnato al Comune di Isnello un contributo pari a 22.650,00 Euro come premialità per avere superato nell’anno 2019 la soglia del 65% nella raccolta differenziata.

Anche nel 2020 questa soglia è stata superata, raggiungendo il 75,64% di differenziata e ci si aspetta, pertanto, anche per il prossimo anno un contributo a titolo di premialità.

Con delibera del Consiglio Comunale del 29.03.2021, l’Amministrazione Comunale di Isnello ha confermato, anche per l’annualità 2021, una la riduzione della TARI del 25% per tutte le attività commerciali isnellesi interessate da una significativa riduzione dell’attività, a causa della pandemia da covid-19.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale con la medesima deliberazione ha approvato la proposta del Gruppo di maggioranza “PartecipazionEimpegno” di destinare parte della premialità ottenuta dalla raccolta differenziata per abbattere di un ulteriore 45% il costo della TARI alle attività commerciali più colpite dalla crisi legata alla pandemia (attività ristorative, bar, caffè e pasticcerie).

Questo abbattimento della TARI del 45%, che si aggiunge al 25% confermato, determinerà, pertanto, un abbattimento complessivo del 70%.

Uno sgravio importante e mirato per venire incontro a chi sta pagando di più gli effetti di questa crisi.

Grazie alla premialità ottenuta, inoltre, verrà realizzata una isola ecologica a Piano Zucchi al fine di contrastare l’abbandono dei rifiuti e tutelare una delle aree naturali più belle del nostro territorio.

Il Sindaco

Avv. Marcello Catanzaro