Isnello. Concerto di Capodanno con la Cuticchio Ensemble, a cura di Moger arte e cultura

L’Amministrazione Comunale diIsnello è lieta di augurare uno speciale inizio di 2021 con un evento esclusivo.

Grazie a Moger Arte e Cultura e al team di See Isnello, il 1 gennaio 2021 a partire dalle ore 18.00, sarà possibile trascorrere il pomeriggio di Capodanno allietati dal concerto “Arditi e Trame” del Giacomo Cuticchio Ensemble.

La diretta streaming del concerto potrà essere seguita sulle pagine Fb ufficiali di See Isnello e del Comune di Isnello.

I concerti in streaming rappresentano un sistema innovativo di diffusione delle arti musicali potenzialmente in grado di raggiungere innumerevoli persone in ogni parte del mondo, specie in questo particolare momento contrassegnato da doverose limitazioni relazionali.

“Arditi e Trame” è un concerto di musica contemporanea che vede il pianista e compositore Giacomo Cuticchio accompagnarsi al pianoforte in trio con Marco Badami al violino e Nicola Mogavero al saxofono soprano.

I tre musicisti, da molti anni, condividono performance musicali e teatrali che propongono un programma ricco di paesaggi, armonie e melodie ispirate all’Opra dei Pupi.

Il Giacomo Cuticchio Ensemble si è prodigato nella realizzazione di un progetto in cui i suoni della tradizione dei Paladini di Francia condurranno i video-ascoltatori in un viaggio musicale immaginario incentrato sulla riflessione e sulla fiducia nella rinascita.

Nel concerto, la musica rievocherà le atmosfere e le creature fantastiche del mondo epico-cavalleresco, attraverso love songs, marce e ritmi di battaglie.

Il Sindaco Marcello Catanzaro dichiara: “Queste Festività vanno trascorse all’insegna di un’atmosfera intima e raccolta. Pertanto, abbiamo pensato di arricchire la kermesse “Isnello Luminaria 2020 Christmas Social Edition” con dei concerti liberamente fruibili in streaming. Grazie al contributo del team di See Isnello, saremo nelle condizioni di seguire da casa nostra, un evento musicale unico che allieterà il pomeriggio di Capodanno. “Arditi e Trame”, non potevaesserci titolo più intrigante per scandire con ritmo l’inizio del nuovo anno, un titolo che vuole “giocare” sulla tradizione eroica e gli intrecci cavallereschi; un omaggio al lavoro degli opranti pupari di cui Giacomo Cuticchio è erede. In questo periododi restrizioni, in assenza delle manifestazioni e degli eventi tradizionali, abbiamo cercato di coinvolgere tutta la nostra comunità in una serie di attività e iniziative all’insegna della condivisione e della partecipazione. Come Amministrazione sentivamo il dovere morale di dare il nostro contributo anche al settore culturale e artistico bloccato dalla crisi pandemica.”

Appuntamento, dunque, il 1 gennaio 2021 col concerto “Arditi e Trame” del Giacomo Cuticchio Ensemble in diretta streamingsulle pagine Fb ufficiali del Comune di Isnello e di See Isnello.

https://www.facebook.com/SeeIsnello