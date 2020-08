Isnello. Proiezione pubblica e gratuita de “Il Gattopardo”

Ci sono libri che hanno contrassegnato la storia della letteratura e che hanno saputo tracciare i tratti distintivi di un’epoca.

“Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa non racconta solo una parentesi della storia siciliana. E’, esso stesso, la Sicilia con tutti i siciliani e le loro mille variegate e contraddittorie sfaccettature d’animo.

La trasposizione cinematografica eseguita da Luchino Visconti con un cast e delle ambientazioni d’eccezione hanno contribuito ad eternare la memoria di questo classico.

L’Amministrazione Comunale di Isnello ha il piacere e l’onore di invitarvi alla proiezione pubblica di questo capolavoro, questa sera, a partire dalle h. 21.00, nella cornice di Piazza Mazzini.

La rassegna del Cinema “Sotto un cielo di Stelle” che ha voluto far rivivere il genio di Fellini e Sordi, nell’anno del loro Centenario, si arricchisce così di una vera e propria esclusiva per il territorio.

E’ stato un privilegio essere riusciti ad ottenere in esclusiva i diritti di proiezione della pellicola direttamente dal Presidente della Titanus Guido Lombardo.

“Visto e considerato che Isnello è un piccolo borgo della provincia di Palermo che sta investendo su una notevole rassegna culturale il nostro Presidente si sente pronto ad autorizzare una proiezione a titolo gratuito del nostro gioiello cinematografico “Il Gattopardo”. Con queste parole e grazie a un eccezionale e intenso lavoro di squadra si è riusciti a portare in piazza un capolavoro protetto e non facilmente accessibile o alla portata di chiunque.

Lo spirito stesso di questo romanzo e del film che ad esso si ispira invita a non demordere e a perseverare nella resistenza. Anche se all’apparenza può sembrare che “tutto cambi affinché nulla cambi” sono iniziative di questo tipo, fortemente volute e tenacemente costruttive, che rendono la misura e l’importanza di un’opera di educazione all’immagine e al Bello che sappia abbracciare e unire il comprensorio.

Diffondere la Cultura richiede tenacia, dà soddisfazioni nel tempo e valorizza i luoghi.

La manifestazione, stante le prescrizioni vigenti per il contenimento dell’emergenza da COVID19, si svolgerà nel limite dei posti a sedere consentiti. E’ obbligatorio munirsi di dispositivi di protezione individuale.