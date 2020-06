Jazz Festival. Il 15 agosto ritorna a Castelbuono la 23º edizione con sei giorni di grande musica

Siamo di nuovo al lavoro per organizzare al meglio la 23º edizione di Castelbuono Jazz Festival.

Più difficile del solito soprattutto per l’angoscia che ci ha tutti attanagliato negli ultimi mesi. Ma noi, come sempre, ci metteremo l’entusiasmo e l’accuratezza che il Festival merita.

Un programma all’altezza delle aspettative del nostro fedele pubblico e di quanti vorranno semplicemente passare una serata all’insegna della buona musica. Ovviamente osserveremo tutte le prescrizioni per la tutela del pubblico e dei musicisti affinché tutto

proceda alla perfezione.

Non anticipo nulla del programma ma una chicca voglio preannunciarla. Il 17 agosto ci sarà una serata speciale dedicata a Nick La Rocca con molti ospiti che si altereranno sul palco (anche per i musicisti vale la distanza sociale) e con Marcello Mordino che farà da narratore parlando di molti personaggi dell’America dei primi del ‘900.

Quest’anno, come tutti sapete, dovremo limitare l’ingresso del pubblico a Piazza Castello. Nei prossimi giorni con l’amministrazione comunale perfezioneremo le modalità d’ingresso e ve ne daremo contezza.

Ci vediamo il 15 agosto per la prima serata del Festival che vi garantisco sarà straordinaria.

Buona estate a tutti voi e vi aspettiamo dal 15 al 20 agosto a Piazza Castello.

Angelo Butera

Direttore artistico