In attesa del grande evento di solidarietà in corso di organizzazione per il 30 agosto, anche il Castelbuono Jazz festival interviene a supporto del crowdfunding per le cure di Marianna Bonomo (https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-marianna): l’intero ricavato dei biglietti per i posti a sedere di stasera (20 agosto) verrà donato alla causa.