Jazz Trip. Il libro sull’ “universo del jazz” a cura di Michele Mazzola

Vi segnaliamo che da ieri è possibile acquistare un nuovo libro di Michele Mazzola sul sito delle edizioni Eufonia.

“Obiettivo di questo libro – spiega il musicista castelbuonese – non è essere un “tradizionale” metodo di studio per sassofono o clarinetto jazz, poiché ne esistono già di eccellenti in commercio. Tra una lezione e l’altra ho pensato ad una raccolta di studi jazzistici in grado di accompagnare i miei alunni in un viaggio immaginario nell’universo del jazz, per dare loro la possibilità di approcciarsi ad un mondo sonoro nuovo, intriso di generi e stili diversi”.

All’interno dei due testi – uno per sassofono e uno per clarinetto – 15 brani originali contenuti all’interno, con il Qr Code per il download rapido dell’esecuzioni e delle basi.

Complimenti Michele!