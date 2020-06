La Biblioteca Comunale Antonio Castelli presenta “Estate letteraria”

Cari amici , come già sapete, la Biblioteca comunale è stata riaperta al pubblico dopo il lungo periodo di chiusura e di forzata inattività imposto dalla pandemia. Si riprende, dunque, con gli incontri in presenza , e con l‘intento di realizzare almeno una piccola parte della

programmazione prevista per il 2020 che, oltre a quattro Incontri con l‘autore, che si spera di poter effettuare da settembre a dicembre, prevedeva una serie di appuntamenti letterari legati dal filo rosso dell‘Anniversario, di cui siamo riusciti a rispettare solo quello dedicato a Leonardo Sciascia, previsto per novembre e, slittato, poi, a febbraio.

Abbiamo ora la possibilità, data la bella stagione, di incontrarci nel suggestivo chiostro dell‘ex Monastero di S. Venera per leggere insieme alcune pagine tratte dalle opere di altri importanti scrittori e poeti contemporanei, di cui ricorre nel 2020, un Anniversario.

Il primo incontro lo abbiamo voluto dedicare allo scrittore castelbuonese Antonio Castelli, cui l‘anno scorso è stata intitolata la nostra Biblioteca.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

Antonio Castelli Venerdì 26 giugno ore 17.30

Giuseppe Ungaretti Venerdì 3 luglio „

Cesare Pavese Venerdì 10 luglio „

Gianni Rodari Venerdì 17 luglio „

Jerome David Salinger Venerdì 31 luglio „

Vi invitiamo- nel rispetto delle norme anti Covid 19- a condividere le emozioni e le riflessioni che le parole degli autori susciteranno in ciascuno di noi, convinti, ora più di prima, che i libri e la lettura restino strumenti privilegiati per il benessere dell‘anima .

I componenti del Consiglio di Biblioteca