La campagna del CCN Castelbuono per il consumo locale

Con la pacatezza che c’ha sempre contraddistinto, e con la disponibilità a collaborare con chiunque per impedire il tracollo delle nostre attività, in attesa di deliberare ogni altra possibile iniziativa (alle quali stiamo lavorando), commentiamo il DPCM che entra in vigore oggi rivolgendoci intanto ai castelbuonesi.

Mai come oggi hanno importanza le nostre scelte, il nostro “consumo critico”. A partire dall’evitare il più possibile Amazon, i centri commerciali, gli outlet fuori paese: risparmiare pochi euro potrebbe voler dire pagarne domani molti di più. Perché se un’attività locale chiude significano meno risorse per il Comune, meno servizi e una minor offerta, un danno all’occupazione di oggi e di domani, un nuovo motivo per emigrare per le nuove generazioni.

Valorizziamo i piccoli negozi più dei supermercati, le produzioni locali più dei prodotti confezionati, proviamo a considerare il pranzo fuori e per le nostre cene l’asporto o la consegna a domicilio. Pensiamoci da subito e per i regali di Natale.

Mettiamoci un briciolo d’attenzione in più e potrà significherà tanto.

CCN Castelbuono