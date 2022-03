La Consulta Giovanile in dialogo con Anna Maria Cangelosi, candidato sindaco per Castelbuono

Come si può collaborare con gli amministratori di una Comunità, in qualità di gruppo di giovani animati dalla spinta alla partecipazione ai processi democratici? Questa la domanda che la sera di giorno 11 marzo 2022 ha fatto da filo conduttore nell’incontro pubblico organizzato dalla Consulta Giovanile di Castelbuono. I suoi componenti locali hanno voluto incontrare la candidata sindaco Anna Maria Cangelosi, espressa dalla Costituente per la Castelbuono di domani e da Patto per Castelbuono. Qualcuno dei componenti ha voluto seguire e intervenire alla conversazione anche da fuori paese, via web.

Presente un bel gruppo di ragazzi, guidato da Giorgio Ricotta, che ha introdotto e dato i primi stimoli al dialogo, e da Giuseppe Castiglia, il giovane che ha moderato la serata con spunti e riflessioni denotanti quanta sensibilità, quanti dubbi e voglia di futuro sono riposti nel cuore delle generazioni che si affacciano alla vita di relazione al di fuori della loro casa, della loro famiglia, del proprio ambiente di studio.

Si è parlato di contenuti (bosco, ambiente, rigenerazione urbana, coesione sociale, nuove forme di solitudine, risorse, fondi PNRR, innovazione, lavoro, turismo, economia, spopolamento, medicina territoriale e sanità, sport, musica, volontariato, spazi per l’associazionismo, risorse, beni essenziali, ecc.), individuando nelle riflessioni che sono emerse nel corso della serata, sia da parte dei giovani della Consulta sia negli interventi di Anna Maria Cangelosi, un insieme di valori-guida nella visione di una Comunità, come la consapevolezza personale di ciò che si è e si fa, la Bellezza che educa, il senso del coraggio e della democrazia, la disponibilità del proprio tempo e delle proprie azioni per gli altri, l’incontro e il confronto, lo spirito di servizio, a partire dalle proprie radici e dal proprio essere parte del tessuto locale.

La Costituente per la Castelbuono di domani