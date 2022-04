La Consulta Giovanile incontra…Antonio Maiorana, candidato sindaco di Cambiamo Castelbuono

Continuano gli incontri della Consulta Giovanile con i candidati che si confronteranno nella ormai imminente tornata elettorale.



Dopo i primi due, è fissato per venerdì 29 aprile il terzo incontro con il candidato Sindaco Avv. Antonio Maiorana sostenuto dal movimento “CambiAMO Castelbuono”. L’incontro è pubblico e si svolgerà venerdì 29 aprile, alle ore 21.00, presso il Centro Sud (ex chiesa del Crocifisso).



L’obiettivo posto inizialmente, sperimentato durante gli scorsi incontri, rimane sempre quello di offrire la possibilità di dialogare e confrontarsi apertamente con i candidati, in quanto ciò rappresenta un utile contributo per formare una propria consapevolezza nei giovani, indispensabile nell’esercizio del diritto di voto.



E’ possibile prendere visione degli incontri già svolti presso il canale YouTube della Consulta:



Appuntamento, dunque, a venerdì 29 Aprile!