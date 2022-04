La consulta incontra… i candidati. Venerdì 1 aprile secondo appuntamento con il candidato sindaco Mario Cicero

Continuano gli incontri della Consulta Giovanile con i candidati che si confronteranno nella ormai imminente tornata elettorale.

Nel prossimo appuntamento sarà la volta di Mario Cicero, sostenuto dal movimento “Democratici per Castelbuono”.



In continuità con il primo incontro, si intende alimentare il percorso di dialogo, già intrapreso, e aperto a tutte le realtà politiche del paese.

La finalità sarà sempre quella di avvicinare i giovani alla politica, in un periodo in cui molti di essi ne sono distanti e non vedono in essa un valido strumento per cambiare la realtà.

Questa può essere l’occasione per contribuire, attraverso il confronto delle posizioni delle diverse compagini, alla creazione, nei giovani, di un’adeguata consapevolezza nell’esercizio del diritto di voto.

L’incontro è pubblico e si svolgerà venerdì 1 aprile, alle ore 21.00, presso il Centro Sud (ex chiesa del Crocifisso).

Appuntamento dunque a venerdì 1 Aprile!