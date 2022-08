La Costituente torna ancora sul “Divino”

In questi giorni sono state pubblicate le determinazioni con le quali si passa all’incasso dei vari impegni di spesa pubblicati nella Determinazione n. 338 del 29/07/2022 Accertamento e impegni manifestazione DiVino Festival Castelbuono 20222.

Belle cifre, tutte entro il limite per l’affidamento diretto, senza trasparenza sui criteri di scelta dei fornitori né tantomeno dei tariffari presi a riferimento per giudicare la congruità della spesa, “il tutto attestato verbalmente dall’assessore al ramo” come citato in ogni delibera. A leggere le cifre non possiamo non chiederci con quale oculatezza, ponderazione di interessi e parsimonia viene speso il denaro pubblico a Castelbuono.

Una manifestazione a nostro avviso squilibrata sul piano costi benefici, lo ribadiamo, in cui colpisce anche l’onere di spesa per la ridondanza delle attività pubblicitarie che sono state programmate: € 1.464 per la campagna pubblicitaria che, nel preventivo allegato alla delibera 338, comprende Diffusione nei social (Facebook e Instagram) dei servizi di campagna pubblicitaria; € 4.977,60 per la stampa di materiale promo pubblicitario; € 2.487 per la fornitura di banner promo pubblicitari; € 2.000 per consulenza e pianificazione social delle pagine Facebook e Instagram dell’attività di promozione; € 2.366,80 per realizzazione di una trasmissione televisiva.

Più di 13.000 € di pubblicità sul totale di 43.000 €.

Ma la cosa che salta all’occhio è che il servizio di promozione attraverso i social Facebook e Instagram risulta pagato due volte, 1464 € a una ditta e 2000 € ad una figura professionale che figurava nella lista dei candidati di sostegno all’attuale amministrazione.

Alleghiamo il file SKM_C300i220728140000 dei preventivi che è stato pubblicato assieme alla delibera di cui sopra.