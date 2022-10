La Costituente torna sul servizio mensa dopo il passo indietro dell’amministrazione comunale: “La montagna ha partorito il topolino”

È di pochi minuti fa la notizia che l’amministrazione comunale, grazie ad una nuova “indagine di mercato” tra i fornitori delle materie prime, è riuscita a partorire una nuova proposta, il servizio mensa sarà erogato alle stesse condizioni dell’anno scorso ma fino al 31 dicembre. Una vittoria a metà delle famiglie che tramite l’astensione si sono battute per un servizio essenziale, qual è appunto la mensa scolastica. Fino a ieri, ostinatamente contro tutti, il sindaco diceva che non c’erano soluzioni. Le battaglie servono e la Costituente è stata e sarà sempre al fianco dei più deboli e mai dei privilegi. Le famiglie rimangono preoccupate comunque per gennaio, che succederà? Le tariffe potrebbero aumentare nuovamente. E allora? Si ricomincerà con la protesta? Tutto questo doveva e poteva essere evitato, ci si poteva pensare prima e arrivare preparati all’appuntamento. Invece sono stati rimandati e hanno dovuto studiare. Confidiamo che anche a partire da gennaio questa amministrazione faccia una scelta dovuta, quella di stanziare le risorse necessarie per aiutare le famiglie. Quando si vuole si può.

La Costituente per la Castelbuono di domani