La cta fauni dona delle piante al comune

La Comunità Terapeutica Assistita “Fauni” di Castelbuono contribuisce alla valorizzazione di alcune aree verdi del Comune attraverso la donazione di oltre 70 piante di rose e gerani zonali e citronella.

Le piante sono state destinate al Parco delle Rimembranze e all’area verde dell’ex Arena di Via Santa Croce con l’intento di decorare gli spazi verdi fruibili dalla comunità locale.

La produzione fa parte del progetto “Verde Alchimia”, Vivaio che prende il nome dal laboratorio della CTA Fauni denominato Mettiamoci le Mani.

Un progetto ambizioso e faticoso, portato avanti in un momento di grande difficoltà a causa del Covid e che oggi vanta un oltre un migliaio di piantine che con dedizione, amore per la terra e passione per la natura, un gruppo di utenti e operatori della nostra comunità ha coltivato, fatto germogliare e crescere, sino a vederne la fioritura.Un progetto che si esprime attraverso il concetto del “prendersi cura di…” e del “dare vita” come simbolo di speranza, di motivazione e di costanza, grazie al quale è stato possibile realizzare un grande obiettivo riabilitativo.