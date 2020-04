La “Ditta Edile Allegra” ripulisce l’aiuola all’ingresso del paese

Un ringraziamento particolare da parte del COMUNE DI CASTELBUONO va al concittadino Vincenzo Allegra della “Ditta Edile Allegra” per aver ripulito dalle erbacce, l’aiuola all’ingresso del paese (ancora da definire).

I cittadini che si spendono volontariamente per il nostro paese, sono segno di grande forza di volontà e senso di comunità forte, di cui noi ne andiamo fieri ed orgogliosi da sempre.

Grazie a tutti coloro che si stanno adoperando per la pulizia dei quartieri e le aiuole “adottate” dalle attività. In questi giorni vi aggiorneremo sui lavori che i volontari stanno facendo nelle aiuole “derra i mura”, il monumento ai caduti in piazza parrocchia e le diverse iniziative che in questi mesi si sono susseguite in tal senso.

L’amministrazione comunale