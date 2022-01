La Forgia APP. La prima app madonita per il cibo da asporto e a domicilio

Un’app per ordinare facilmente piatti tipici e pizze e riceverle comodamente a casa.

Non parliamo dei classici servizi internazionali di “delivery”, spesso al centro della cronaca per le condizioni di lavoro dei propri rider, ma della prima applicazione creata nelle Madonie e, nella fattispecie, a Castelbuono, grazie a La Forgia del Gusto.

“Dalle nostre parti siamo stati i primi a parlare e praticare il delivery – dichiara Domenico Cicero, proprietario e ideatore – persino prima che la consegna a domicilio diventasse una necessità durante il primo lockdown. Ci piace proporre un’idea di cucina tradizionale “senza troppi fronzoli” e innovare invece il servizio, con idee nuove e con l’aiuto della tecnologia. Sappiamo di essere molto preziosi anche per i tanti, purtroppo, in isolamento o in quarantena.”

Pizzeria, tavola calda e gastronomia basata su prodotti e materie prime del territorio ma adesso anche un’app – per telefonini Android ed Apple – dove poter scegliere primi, secondi, pizze, aggiunte e soprattutto l’orario di consegna e pagare con un click.

Un sistema efficiente e moderno che porta nei telefonini le materie prime, le ricette e lo street food tratti dalla migliore tradizione gastronomica siciliana.



Tante anche le iniziative promozionali: uno sconto automatico del 15% sul primo ordine e da oggi 1 punto per ogni euro speso, che dà diritto ad un premio in credito – entro Pasqua – al raggiungimento dei 100 punti.

Qui i link per scaricare l’applicazione, sia per Play Store che per Apple Store.

https://linktr.ee/LaForgiadelgusto