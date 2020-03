“La luna è d’acciaio”. Il nuovo libro di Paola Castiglia disponibile gratuitamente su Amazon

Condividiamo il messaggio inviatoci da Paola Castiglia, giornalista e scrittrice di Cefalù, che ha deciso di rendere disponibile gratuitamente su Amazon il suo primo libro, Un’altra donna è possibile, e, in anteprima, anche il suo nuovo lavoro, La luna è d’acciaio. Entrambi i libri saranno scaricabili in versione ebook per 5 giorni.

In questi giorni così particolari ho pensato di dare anche io un mio piccolo contributo alla nostra quotidianità, anticipando la pubblicazione del mio secondo libro La luna è d’acciaio in formato ebook su Amazon, e offrendolo gratis per cinque giorni da oggi. Spero che possa tenervi compagnia. Il libro racconta la storia dell’acciaieria Afem di Campofelice, e delle vite, gli amori, le lotte, le violazioni e le conquiste dei lavoratori della fabbrica. Per la stessa ragione rendo gratuito anche il primo, Un’altra donna è possibile, per lo stesso numero di giorni che la piattaforma di Amazon mi consente. Per scaricare i libri basta cercarli inserendo il titolo. Buona lettura!