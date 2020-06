La protesta itinerante degli artisti a Ballarò. C’è anche Sepillo da Ypsigro

Nel servizio del Tg3 andato in onda sabato, in merito allo “sciopero al contrario” indetto e “messo in scena” da alcuni lavoratori dello spettacolo di Palermo, si vede anche il nostro Giuseppe Vignieri.

Anzi, più propriamente, figura Sepillo da Ypsigro, il giullare interpretato dal bravissimo Giuseppe in occasione della pièce “Il prestigio di un popolo”. Una protesta itinerante nella quale i lavoratori dello spettacolo di Palermo, sopra delle moto api, hanno offerto il loro lavoro nelle piazze di Ballarò.

Esprimiamo gratitudine e solidarietà ai lavoratori di questo comparto fondamentale per tutti ed in particolare per l’Italia.

> QUI IL SERVIZIO DEL TG3