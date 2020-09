Appuntamento alle ore 21.00 nel salone Piera (meglio noto come la “Sala Cappuccini”) stasera giovedì 10 settembre. È necessaria la prenotazione. Basterà inviare un messaggio al numero 3801939292 oppure una mail all’indirizzo associazioneitrovatori@gmail.com e inserire in oggetto: PRENOTAZIONE SPETTACOLO, nel testo: nome e cognome degli interessati. L’ email di conferma che riceverete varrà come prenotazione.

Ingresso comprensivo di tesseramento euro 7.