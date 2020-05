Nonna Cesira era di Asti, ma il nonno no. Lui, il padre di mio padre, veniva da un piccolo paese di montagna delle Madonie, in Sicilia, dove fanno i dolci con la manna e i panettoni giganti: Castelbuono, si chiama. E vero, potrebbe essere un paesino del Piemonte trapiantato in Sicilia, con quel contorno di alture che lo abbraccia. Un borgo della provincia di Torino o di Cuneo, se non fosse per il suo maestoso castello borbonico. Nonno Vincenzo era un impiegato delle Ferrovie dello Stato, ma …