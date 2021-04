La Supergiovane Castelbuono sbarca su FIFA21

Ci manca tanto il calcio giocato e speriamo che torni prima tutto alla normalità ma nel frattempo siamo già molto carichi per questa nuova sfida.

Così abbiamo deciso di cogliere l’opportunità di giocare, grazie a LND eSports sicilia di partecipare al 1° campionato regionale sperimentale di esports.

Ancora una volta la Supergiovane Castelbuono si dimostra al passo con i tempi interpretando un nuovo modo di fare sport.

Nella gallery fotografica i “Cyber” Cinghiali che scenderanno in campo sfidando virtualmente altre 9 squadre siciliane.

Di seguito parte della nostra della LND SICILIA.











“Il C.R. Sicilia, in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti, lancia il primo campionato regionale sperimentale eSport.

La partecipazione alla competizione virtuale è gratuita e riservata a tutte le società regolarmente affiliate al Comitato Regionale Sicilia e iscritte ai campionati della stagione 2020/2021, senza distinzioni di categoria.

Il campionato sarà riservato ad un massimo di 10 squadre e si articolerà su incontri di andata e ritorno, da disputare sulla piattaforma PS4/PS5 (versione PS4).

La modalità della competizione sarà “Pro Club”, che consente a ogni player di creare un calciatore virtuale e di ricoprire un ruolo specifico in campo al fianco dei propri compagni, proprio come in una vera partita di calcio!

Ogni società iscriverà un team che dovrà essere composto da un minimo di 5 “players” (numero minimo di giocatori in campo) ad un massimo 15 players.”



ASD Supergiovane Castelbuono

Duri da (ab)battere