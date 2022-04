L’accademia musicale Primo Spazio riapre con una nuova campagna di iscrizioni

Terminato il periodo di emergenza vissuto da tutta la nostra comunità a causa della situazione pandemica, l’Accademia di Arti Musicali Primo Spazio di Castelbuono dal mese di Aprile 2022 riparte con una nuova campagna iscrizioni ricca di novità.

? DA OGGI – Per tutti i nuovi iscritti un mese di lezioni gratuito

? DAL 20 APRILE – Attivazione dei corsi di propedeutica musicale dedicati ai bambini da 3 a 6 anni

? GIUGNO 2022 – Ammissioni ai corsi Pre-Accademici svolti in convenzione con il Conservatorio “A.Corelli” di Messina

? DA APRILE 2022 – L’iniziativa dedicata al “Comodato di Disuso”

Su questa ultima iniziativa ci vogliamo concentrare, ritenendola davvero una importante occasione di condivisione e sostegno alla cultura. Con la campagna ironicamente dedicata alla “donazione degli organi” si intende sensibilizzare la comunità alla coscienza del ri-uso. Si chiede infatti, a coloro che possiedono uno strumento musicale che non usano, di metterlo a disposizione di un giovane studente dell’Accademia Primo Spazio. Moger arte e cultura si occuperà di rimetterlo a nuovo (ove necessario) e di affidarlo in comodato d’uso gratuito ad un giovane studente dell’Accademia per l’avvio allo studio della musica. I

l donatore sarà ringraziato pubblicamente e sarà apposta una piccola targa in forma di ringraziamento su ciascuno degli strumenti donati. In questo modo si riporteranno in vita degli strumenti ormai in disuso da tempo e si favorirà l’accesso allo studio della musica alle nuove generazioni.

